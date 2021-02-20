Российские биатлонисты завоевали первую медаль на чемпионате мира в Поклюке

Фото: ТАСС/AP/Darko Bandic
Российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке. Для сборной РФ эта награда стала первой на турнире.
В мужской эстафете от России приняли участие Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Спортсмены уступили победителям 50,9 секунды и потратили пять дополнительных патронов.
Победителем турнира стала команда из Норвегии, показавшая результат в 1 час 12 минут 27,4 секунды при восьми дополнительных патронах.
Серебряные медали достались представителям сборной Швеции, которые потратили на преодоление трассы на 33,1 секунды больше при семи дополнительных патронах.
Ранее состоялась гонка-эстафета среди женщин. Российская команда стала 11-й на этом забеге, повторив худший результат в истории.
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