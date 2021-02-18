Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

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Команда Франции в составе Антуана Гигонна и Жулии Симон одержала победу в эстафете сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Французские спортсмены преодолели дистанцию за 36 минут и 42,4 секунды. Вторыми стали норвежцы – Тириль Экхофф пропустила вперед француженку на самом финише и в итоге отстала на 2,8 секунды. На третьем месте расположились шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Оберг, которые уступили сборной Норвегии 22,6 секунды.

Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой заняла 11-ю строчку, проиграв 2 минуты 11,7 секунды. Россияне ни разу не промахнулись, но использовали 12 дополнительных патронов.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года. Ранее сообщалось, что до участия в турнире допущены все российские спортсмены, заявленные в сборной.