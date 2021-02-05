Всех биатлонистов российской команды допустили к участию в чемпионате мира

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Российскую команду в полном составе допустили к участию в чемпионате мира по биатлону. Об этом ТАСС заявили в Международном союзе биатлонистов.

Союз биатлонистов России по просьбе IBU предоставил расширенную заявку на тот случай, если Всемирное антидопинговое агентство откажет кому-либо из тренеров или спортсменов основного состава в участии в турнире.

"Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР", – сказали в международной федерации.

Тренерский штаб сборной РФ определился с составом сборной на чемпионат мира. В мужскую и женскую команду вошли по шесть спортсменов: Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Александр Логинов, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Карим Халили.

На данном чемпионате мира российские спортсмены будут выступать без государственных символов. Ограничения связаны с действующими с середины декабря санкциями WADA.

Ожидается, что чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира. По итогам гонки серебро получили немецкие биатлонистки.