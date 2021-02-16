Миронова заняла пятое место в гонке на ЧМ по биатлону

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Российская спортсменка Светлана Миронова заняла пятое место по итогам индивидуальной гонки на 15 километров на чемпионате мира по биатлону. Об этом сообщает РИА Новости.

На дистанции она допустила два промаха, а ее финальный результат составил +2.05,8 ко времени победителя заезда.

Гонку выиграла чешская биатлонистка Маркета Давидова. Она преодолела дистанцию за 42 минуты 27,7 секунды и не допустила ни одного промаха.

Второе место в индивидуальной гонке на 15 километров заняла шведка Ханна Эберг. Она показала время +27,9 секунды к лидеру и единожды промахнулась по мишени. Также один промах допустила бронзовая призерка, норвежка Ингрид Тандревольд (+1 минута 4,0 секунды).

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года. Ранее сообщалось, что до участия в турнире допущены все российские спортсмены, заявленные в сборной.

