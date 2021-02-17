Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Фото: AP/Darko Bandic
Норвежец Стурла Холм Легрейд победил в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате мира по биатлону. Об этом сообщает "Мир 24".
Спортсмен показал лучший результат, сумев пройти всю дистанцию за 49 минут 27 секунд. Во многом это ему удалось из-за безупречной стрельбы – на всех четырех огневых рубежах Легрейд ни разу не промахнулся.
На втором месте расположился немец Арнд Пайффер, показавший такую же безошибочную стрельбу, но отставший от победителя на 16,9 секунды. Бронзу завоевал другой норвежец – Йоханнес Дале. Он отстал от Легрейда на 40,9 секунды с одним допущенным промахом.
Лучшим среди россиян стал Карим Халили – он также прошел дистанцию без промахов, но отстал от победителя на 1 минуту 45 секунд и разместился на шестой строчке. У Евгения Гараничева 16-е место, у Алексея Логинова – 31-е, у Матвея Елисеева – 61-е.
Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года. Ранее сообщалось, что до участия в турнире допущены все российские спортсмены, заявленные в сборной.
Все биатлонисты сборной России по биатлону допущены до участия на чемпионате мира
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