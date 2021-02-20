Российские биатлонистки стали 11-ми в эстафете на ЧМ, повторив худший результат в истории

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Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Светланы Мироновой заняла 11-е место в эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Первыми в состязании стали норвежки Ингрид Ландмарк Тандревольд, Ида Лин, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн, которые преодолели дистанцию за 1 час, 10 минут и 39 секунд при 11 дополнительных патронах. На втором месте расположилась команда Германии в составе Ванессы Хинц, Дениз Херрман, Янины Хеттих и Франциска Пройс (+8,8 секунды, 5 дополнительных патронов) Бронзовые медали завоевали украинские биатлонистки Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная (+9,2 секунды, 7 дополнительных патронов).

Российские спортсменки уступили победительницам 2 минуты и 10,9 секунды (1 штрафной круг, 7 дополнительных патронов) и таким образом повторили исторический антирекорд сборной России в женской эстафете на чемпионатах мира 2016 года. Тогда россиянки на турнире в Холменколлене так же стали 11-ми в эстафете.

На чемпионате мира в Поклюке сборная России в девяти гонках не смогла завоевать ни одной медали. Турнир завершится 21 февраля 2021 года. Сообщалось, что до участия в турнире допущены все российские спортсмены, заявленные в сборной.

Ранее стало известно, что главный тренер российской сборной команды по биатлону Валерий Польховский был экстренно госпитализирован и пропустит окончание чемпионата мира в Поклюке. В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) отметили, что 67-летний специалист плохо себя чувствовал в течение последних нескольких дней и накануне был доставлен в больницу в городе Есенице после ухудшения состояния.