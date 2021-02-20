Главный тренер сборной России по биатлону экстренно госпитализирован

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Главный тренер российской сборной команды по биатлону Валерий Польховский был экстренно госпитализирован и пропустит окончание чемпионата мира в словенской Поклюке, сообщает "Экспресс газета".
В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) отметили, что 67-летний специалист плохо себя чувствовал в течение последних нескольких дней и накануне был доставлен в больницу в городе Есенице после ухудшения состояния.
"В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где провел несколько часов. В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России", – сообщили в СБР.
Там не уточнили, какие именно проблемы со здоровьем испытывает Польховский.
Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года. Ранее сообщалось, что до участия в турнире допущены все российские спортсмены, заявленные в сборной.
В последние дни наставник сборной России подвергался критике в связи с тем, что российские биатлонисты пока не смогли завоевать ни одной медали на чемпионате мира.
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