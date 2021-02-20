Дзюдоист Башаев завоевал серебро на турнире в Тель-Авиве

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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал вторым на турнире Большого шлема в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен выступил в финале весовой категории свыше 100 килограммов. Его оппонентом был Гела Заалишвили из Грузии, который и стал триумфатором состязания.

В Тель-Авиве также выступил другой дзюдоист от России, Нияз Ильясов. Он победил Зелима Коцоева из Азербайджана в схватке за бронзовую медаль в категории до 100 килограммов.

Ранее стало известно о первой медали российских биатлонистов на чемпионате мира в словенской Поклюке. Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали третьими на мужской эстафете.

