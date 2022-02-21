Церемония в честь вернувшихся из Пекина олимпийцев проходит в Москве

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Церемония в честь российских олимпийцев, вернувшихся с Игр в Пекине, началась на московском стадионе "ВТБ Арена".

Мероприятие началось с поднятия флага России. На столичном стадионе спортсменов встретили болельщики, которые приехали поддержать их. Олимпийцев на арену для чествования вывел глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Российские спортсмены вернулись в Россию из Пекина 21 февраля. Так, в Москву прибыли члены мужской хоккейной сборной, завоевавшей серебряные медали, фигуристы, а также трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине в лыжных гонках, знаменосец сборной ОКР на церемонии закрытия Александр Большунов.

Команда ОКР по итогам Олимпийских игр в Пекине выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, заняв девятую строчку медального зачета. В совокупности в активе российских спортсменов 32 медали – побит рекорд по их количеству на зимних Играх.

Всех российских призеров Олимпиады, а также их тренеров представят к государственной награде.