Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские спортсмены, участвовавшие в зимних Олимпийских играх, вернулись в Россию. Спортсмены прибыли в Шереметьево прямым рейсом из Пекина. Самолет вылетел в столицу России с четырехчасовой задержкой. После прилета спортсменов ждет торжественная встреча на "ВТБ-Арене".
Так, в Москву прибыли члены мужской хоккейной сборной, завоевавшей серебряные медали, фигуристы, а также трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине в лыжных гонках, знаменосец сборной ОКР на церемонии закрытия Александр Большунов.
Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете.
Ранее на Останкинской башне зажгли поздравления российским олимпийцам.
В Пекине завершились Олимпийский игры
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