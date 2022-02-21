Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские спортсмены, участвовавшие в зимних Олимпийских играх, вернулись в Россию. Спортсмены прибыли в Шереметьево прямым рейсом из Пекина. Самолет вылетел в столицу России с четырехчасовой задержкой. После прилета спортсменов ждет торжественная встреча на "ВТБ-Арене".

Так, в Москву прибыли члены мужской хоккейной сборной, завоевавшей серебряные медали, фигуристы, а также трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине в лыжных гонках, знаменосец сборной ОКР на церемонии закрытия Александр Большунов.

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете.

Ранее на Останкинской башне зажгли поздравления российским олимпийцам.