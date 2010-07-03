РФС подтвердил отказ "Зениту" в регистрации Кокорина

Фото: ТАСС/футбольный клуб "Зенит"/Вячеслав Евдоким

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу "Зенит" в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

"Изучив представленные документы, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина Александра, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)", – говорится на официальном сайте РФС.

При этом уточняется, что спортсмен сможет быть заявлен в ближайший очередной регистрационный период. Сотрудники футбольного союза в своем заявлении уточнили, что подобное решение было принято для показания равенства всех игроков.

Решение комитета прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его словам, в интересах футбола нужно было дать разрешение на внесение Кокорина в заявку.

При этом решение клуба "Зенит" он разделил не полностью. По его мнению, заявлять спортсмена сейчас неразумно, так как Кокорину нужно время, чтобы набрать форму, уточнив, что на это уйдет около четырех месяцев.

"В таком случае зачем городить огород и просить изменить правила ради игрока, который пока не готов? Пусть спокойно тренируется, этого ему никто не запретит", – цитирует RT слова Колоскова.

Ранее пресс-секретарь клуба Антон Макаренко рассказал, что Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Во вторник, 17 сентября, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденные за драки в центре Москвы, вышли из колонии по УДО.

В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.

6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.

