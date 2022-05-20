Команда Черногории заменит сборную РФ на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вместо команды России на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года выступит сборная Черногории, следует из релиза Международной федерации баскетбола (FIBA).

Уточняется, что сборная Черногории вместо россиян сыграет в группе A.

Кроме того, федерация отстранила клубы РФ и Белоруссии от участия в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.

Ранее Международная федерация баскетбола приняла решение отстранить сборные России от отбора к Кубку мира 2023 года, а также от женского чемпионата мира.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили защитой честности глобальных спортивных соревнований.

Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

