"Барселона" одержала 100-ю победу над мадридским "Реалом"

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

"Барселона" одержала победу над мадридским "Реалом" в матче 26-го тура испанской Ла Лиги, который проходил 20 марта в столице Каталонии. Эта победа стала для каталонцев 100-й за всю историю противостояния двух клубов.

"Эль-Класико" завершилось со счетом 2:1 в пользу "Барселоны". На девятой минуте матча защитник каталонского клуба Рональд Араухо забил автогол, однако под конец первого тайма хозяевам удалось сравнять счет благодаря голу полузащитника Серхи Роберто. На последних минутах матча решающий гол забил другой полузащитник "Барселоны" Франк Кесси.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл "Зенит" в матче РПЛ впервые с 2018 года. Встреча проходила в столице 19 марта и завершилась со счетом 1:0. Победный гол был забит на 72-й минуте Федором Чаловым.

Российский хоккеист, капитан клуба Washington Capitals Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против Minnesota Wild. Таким образом, россиянин довел общее число своих голов в НХЛ до 819, сократив отставание от рекордсмена лиги канадца Уэйна Гретцки (894 гола).

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