Президент РШФ рассказал о востребованности репетиторов по шахматам

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Преподаватели по шахматам считаются самыми высокооплачиваемыми репетиторами в России, сообщил президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов в интервью газете "Известия".

По его словам, сложно в цифрах назвать число людей, которые начали заниматься шахматами, однако об эффективности работы федерации говорит размер почасовой оплаты учителей шахмат.

"По моим данным, они – самые высокооплачиваемые репетиторы в стране. В среднем их заработок выше, чем у преподавателей английского языка, математики и других предметов. Шахматные репетиторы очень востребованы, и это главное", – подчеркнул Филатов.

Российский гроссмейстер Александр Грищук выиграл третий этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Гамбурге и практически гарантировал себе участие в турнире претендентов – 2020. На старте этапа Гран-при победил российский гроссмейстер Петр Свидлер.

Ранее сообщалось, что ученик московской Курчатовской школы Савва Ветохин стал победителем чемпионата мира по классическим шахматам среди кадетов – мальчиков и девочек до 12 лет. Всего участвовали 592 спортсмена из 55 стран мира. Чемпионат проходил с 21 августа по 1 сентября в китайском Вэйфане.