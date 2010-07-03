Школьник из Москвы выиграл чемпионат мира по шахматам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ученик московской Курчатовской школы Савва Ветохин выиграл чемпионат мира по классическим шахматам среди кадетов – мальчиков и девочек не старше 12 лет.

В соревнованиях участвовали 592 спортсмена из 55 стран. Чемпионат проходил с 21 августа по 1 сентября в китайском городе Вэйфан.

Савва Ветохин выступал в группе игроков не старше 10 лет (112 шахматистов из 30 стран), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Было разыграно 11 туров по швейцарской системе. Савва одержал восемь побед. Две партии он сыграл вничью. Один раз уступил сопернику из Китая. Российский шахматист набрал девять очков из 11 и на полбалла опередил двух китайских игроков Мэн Иханя и Вэй Цзяньчжоу.

Савве Ветохину 10 лет. Он занимается шахматами на базе Курчатовской школы, в детско-юношеской спортивной школе имени Ботвинника образовательного комплекса "Воробьевы горы".

Отец Саввы является кандидатом в мастера спорта по шахматам. Помимо шахмат Савва увлекался также вокалом (он пел в хоре), играл на балалайке, сейчас осваивает фортепиано.

В начале августа Савва Ветохин стал чемпионом Европы по классическим шахматам среди мальчиков не старше 10 лет в Братиславе. Затем он занял третье место на мировом первенстве по молниеносным шахматам в Минске.

Юные российские шахматисты получили три золотые награды из шести разыгранных в Вэйфане. Победителями также стали Артем Лебедев (Сочи), который выступал в группе мальчиков не старше восьми лет, и Галина Михеева (Ямало-Ненецкий АО) среди девочек не старше 12 лет. Четвертое место в возрастной категории не старше 12 лет заняла чемпионка Европы 2019 года Александра Шведова из школы имени Ботвинника.

