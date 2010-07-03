Российский гроссмейстер Свидлер победил на старте этапа Гран-при FIDE

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Российский гроссмейстер Петр Свидлер выиграл на старте этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Гамбурге. Он обыграл Пенталу Харикришну из Индии, сообщает ТАСС.

Россиянин Ян Непомнящий уступил Яну-Кшиштофе Дуде из Польши в первой партии первого раунда третьего этапа Гран-при FIDE.

Российский шахматист Никита Витюгов и чех Давид Навара не смогли выявить победителя. Вничью также завершилась партия между россиянином Александром Грищуком и поляком Радославом Войташеком, между Даниилом Дубовым и азербайджанцем Теймуром Раджабовым, Дмитрием Яковенко и китайцем Юй Янъи.

Ранее сообщалось, что ученик московской Курчатовской школы Савва Ветохин стал победителем чемпионата мира по классическим шахматам среди кадетов – мальчиков и девочек до 12 лет. Всего участвовали 592 спортсмена из 55 стран мира. Чемпионат проходил с 21 августа по 1 сентября в китайском Вэйфане.

