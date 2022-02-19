CAS не разрешил наградить фигуристов США за командный турнир Олимпиады в Пекине

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Спортивный арбитражный суд не разрешил наградить фигуристов сборной США серебряными медалями за командный турнир Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает CAS.

Ранее адвокаты Ассоциации фигурного катания США уведомили Международный олимпийский комитет о подаче апелляции в суд с требованием вручить спортсменам медали до окончания Игр.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

По словам представителя МОК Дениса Освальда, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

