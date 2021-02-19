В Бурятии открыли первый в России лукодром

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Улан-Удэ построили первый в России специализированный центр по стрельбе из лука, сообщает ТАСС.

Торжественное открытие состоялось в рамках проекта "Спорт – норма жизни" в пятницу.

"Я уверен, с сегодняшнего дня начнется новая история развития стрельбы из лука как в нашей республике, так и в нашей стране", – сказал глава республиканского Минспорта Вячеслав Дамдинцурунов.

Он отметил, что благодаря этому комплексу подготовка спортсменов по стрельбе из лука может выйти на новый уровень.

В Минспорта Бурятии уточнили, что новый лукодром уникален не только для региона, но и для всей страны, поскольку это единственный центр, который позволяет тренироваться в стрельбе из лука на олимпийские дистанции.

В современном трехэтажном спорткомплексе созданы все условия для общей физической подготовки спортсменов. Там расположены медпункт, тренажерный зал, комментаторская и оружейные комнаты.

Власти Бурятии задумались о постройке комплекса после того как уроженка республики Инна Степанова успешно выступила на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Она завоевала серебро в командном зачете.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в Москве появятся четырнадцать новых спортивных комплексов. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пять спортивных объектов построят в ЮАО, три – в ЮЗАО, два – в Троицком, а также по одному – в СВАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО.