Четырнадцать спортивных комплексов построят в столице до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 10 новых спортивных комплексов появятся в семи округах столицы в текущем году, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

"Город передал победителям специальных аукционов, которые состоялись в 2020 году, 14 земельных участков общей площадью 5,49 га для размещения легковозводимых спортивных сооружений", – говорится в сообщении.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пять спортивных объектов построят в ЮАО, три в ЮЗАО, два в Троицком, а также по одному в СВАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО.

"Начальная цена таких лотов является привлекательной для потенциальных инвесторов", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Как отмечается, победитель аукциона сам может выбрать из утвержденного перечня тип спортивного комплекса, который он будет возводить. Всего в списке 25 позиций.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской в районе Некрасовка.

В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.

