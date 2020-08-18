"Интер" забил пять безответных мячей "Шахтеру" и вышел в финал Лиги Европы

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Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы.

Известно, что команда из Италии отправила в ворота соперников пять безответных мячей. По два гола на счету Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку. Кроме того, отличился Данило Дамброзио.

Таким образом, "Интер" вышел в финал турнира. При этом "Шахтер" завершил выступление в Лиге Европы.

Финальный матч турнира состоится 21 августа в Кельне. В нем сыграют итальянский "Интер" и испанская "Севилья".

Ранее "Севилья" победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу испанской команды.