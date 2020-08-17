"Севилья" победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы

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Испанский футбольный клуб "Севилья" победил английский "Манчестер Юнайтед" в матче полуфинала Лиги Европы. Об этом пишет ТАСС.

Встреча прошла в Кельне и завершилась победой "Севильи" со счетом 2:1. Мячи с составе испанской команды забили Сусо на 26-й минуте и Люк де Йонг на 78 минуте. В составе англичан единственный гол на счету Бруно Фернандеша (9-я минута).

Таким образом, коллектив из Испании вышел в финал турнира. Второй финалист будет определен в понедельник в матче между итальянским "Интером" и украинским "Шахтером".

Из-за пандемии COVID-19 матчи плей-офф турнира проходят без зрителей. Финальная игра Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне.

Ранее "Барселона" разгромно проиграла "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 2:8 в пользу немецкой команды.