Баскетболиста Курбанова дисквалифицировали на 3 месяца из-за наркотиков

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Баскетболиста московского ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали на три месяца за употребление наркотиков. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Там уточнили, что в допинг-пробе 37-летнего спортсмена было обнаружено запрещенное вещество. Его дисквалификация отсчитывается с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения 20 октября 2023 года. Таким образом, она завершится 19 января 2024 года.

Ранее суд арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева по делу о покушении на сбыт наркотиков. Отмечается, что полицейские во время досмотра спортсмена обнаружили и изъяли наркотическое вещество весом 484,8 грамма.

До этого теннисистку из Румынии Симону Халеп отстранили от соревнований из-за допинга. 31-летнюю спортсменку дисквалифицировали на четыре года – до 6 октября 2026 года.

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