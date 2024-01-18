18 января, 12:10Спорт
Баскетболиста Курбанова дисквалифицировали на 3 месяца из-за наркотиков
Фото: ТАСС/Валентина Певцова
Баскетболиста московского ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали на три месяца за употребление наркотиков. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Там уточнили, что в допинг-пробе 37-летнего спортсмена было обнаружено запрещенное вещество. Его дисквалификация отсчитывается с 10 января 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения 20 октября 2023 года. Таким образом, она завершится 19 января 2024 года.
Ранее суд арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева по делу о покушении на сбыт наркотиков. Отмечается, что полицейские во время досмотра спортсмена обнаружили и изъяли наркотическое вещество весом 484,8 грамма.
До этого теннисистку из Румынии Симону Халеп отстранили от соревнований из-за допинга. 31-летнюю спортсменку дисквалифицировали на четыре года – до 6 октября 2026 года.
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