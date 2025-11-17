Лыжница Наталья Терентьева объявила, что ждет второго ребенка

Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева объявила, что ждет второго ребенка. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал спортсменки.

Спортсменка на кадрах, которые были опубликованы в ее соцсетях, показала четыре пары лыж.

30-летняя лыжница летом 2023 года вышла замуж за 26-летнего двукратного бронзового призера Олимпиады в Пекине Александра Терентьева. Первый ребенок родился у пары 21 августа 2024 года. Появившуюся на свет дочку они назвали Василисой.

Терентьева является не только олимпийской чемпионкой в эстафете, но и обладателем серебра и двух бронз Игр. Кроме того, она завоевала серебро и две бронзы на чемпионатах мира. Также спортсменка одержала победу в Кубке мира и на турнире "Тур де Ски".

Ранее олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов стал многодетным отцом. О рождении третьего ребенка в семье сообщила его супруга Елена. У пары на свет появилась дочь. Устюгова опубликовала в соцсетях фото, на котором видно, что ребенок родился рано утром 16 октября. Вес новорожденной составил 3 930 граммов. У пары также есть дочь Кира и сын Михаил.

