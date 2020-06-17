Москва готовится к открытию спортивных объектов

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В Москве провели совещание с участием главы Москомспорта Алексея Кондаранцева, руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, а также представителей фитнес-индустрии и учреждений физкультуры.
В частности, на встрече обсудили предписания Роспотребнадзора по обеспечению санитарной безопасности. Кроме того, на совещании состоялась дискуссия по проектам "защитных протоколов" по работе спортивных объектов и проведению мероприятий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Под "защитными протоколами" подразумеваются руководства по разным отраслям спорта, в которые входят требования и рекомендации, нацеленные на снижение эпидемиологического риска.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице 23 июня планируется открытие фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.
В рекомендации, разработанные Роспотребнадзором, входят требования по организации генеральной уборки с дезинфицирующими средствами в фитнес-центрах. После возобновления работы должен будет осуществляться ежедневный контроль температуры тела работников. Также сотрудников обяжут носить маски и перчатки.
Профессиональные спортсмены приступили к тренировкам в Москве уже 1 июня. Кроме того, с 16 июня возобновится проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного объекта. В частности, данное требование должно будет соблюдаться при проведении футбольных матчей первенства РПЛ.
Сколько фитнес-клубов в Москве может не открыться
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