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Спорт

14 декабря, 18:48

Глава IBU назвал слухами сообщения об отстранении российских биатлонистов

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении пятерых российских биатлонистов от соревнований по итогам исполкома организации в Австрии.

"Что касается новости об угрозе отстранения пятерых биатлонистов из России и того, чтобы мы будем обсуждать этот вопрос, это всего лишь слухи", – цитирует Далина РИА Новости.

Он напомнил, что исполком организации состоится в субботу, 15 декабря.

Ранее сообщалось, что прокуратура Австрии по экономическим и коррупционным преступлениям ведет расследование в отношении десяти представителей российской биатлонной сборной, в том числе пяти спортсменов.

Расследование касается чемпионата мира 2017 года, который прошел в австрийском Хохфильцене. Биатлонист Александр Логинов пояснил, что их подозревают в махинациях с переливанием крови во время соревнований.

Сам спортсмен отметил, что ничего не нарушал. Другой биатлонист Антон Шипулин также признался, что никогда в жизни не употреблял допинг.

Министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя сложившуюся ситуацию, назвал важным обстоятельством то, что российские биатлонисты не ограничены в передвижениях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона отреагирует незамедлительно, если в ситуации появится политическая подоплека.

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