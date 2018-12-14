Министр спорта отметил важность свободы передвижений российских биатлонистов

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Российские биатлонисты, к которым на днях нагрянула австрийская полиция, не ограничены в передвижениях, и это является важным обстоятельством. Такое заявление сделал министр спорта РФ Павел Колобков, передает РИА Новости.

Ситуацию, в которой оказались российские спортсмены, глава ведомства назвал "совсем нехорошей". Однако он подчеркнул, что за происходящим следят в МИД и в профильных структурах. "Пусть спортсмены спокойно выступают", – сказал Колобков.

Перед стартом второго этапа Кубка мира в Хохфильцене к россиянам нагрянули сотрудники полиции Австрии. Они начали расследование в отношении самих спортсменов, а также их тренеров, врачей и массажистов.

Спустя некоторое время биатлонист Александр Логинов пояснил, что их подозревают в махинациях с переливанием крови во время соревнований в феврале 2017 года. Сам он отметил, что ничего не нарушал. Другой биатлонист Антон Шипулин также признался, что никогда в жизни не употреблял допинг.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона отреагирует незамедлительно, если в ситуации появится политическая подоплека.

Затем австрийская прокуратура не подтвердила информацию, что в Хохфильцене может пройти допрос специалистов и спортсменов сборной России по биатлону.

