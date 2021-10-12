Главный тренер Словении оценил игру сборной России

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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором российская сборная победила со счетом 2:1. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Результат – большое разочарование. Особенно после того, как мы пропустили два гола, несмотря на хорошее начало игры. Жалко, что все так закончилось, ведь мы показывали хорошую интенсивность", – отметил главный тренер сборной Словении.

Также Кек оценил игру сборной России без нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"В Сочи Дзюба действительно был моим кошмаром, но сегодня играет совершенно другая команда России. Гибкая, быстро", – добавил Кек.

Накануне Россия обыграла команду Словении в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Мариборе. В команде победителей голы на 28-й и 32-й минутах забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У словенцев на 40-й минуте отличился Йосип Иличич.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Дзюба попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ. Наставник объяснил это тем, что нападающий показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом". Тем не менее позже футболист отказался от приглашения в сборную, объяснив это недостаточно хорошей спортивной формой.