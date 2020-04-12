Экс-тренер "Краснодара" заявил о превосходстве чемпионата Белоруссии

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Бывший тренер "Краснодара", "Кубани", махачкалинского "Анжи" и солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев сравнил уровень чемпионатов России и Белоруссии по футболу.

В интервью порталу Tribuna специалист выразил мнение, что "сегодня белорусский футбол по уровню выше российского", а также заметил, что ему "было очень неприятно слышать критические отзывы о чемпионате Белоруссии".

"Я их высказывания воспринимаю не иначе, как российский мажор. Люди, которые поднялись на какой-то уровень, побыли там, потом опустились и на сегодняшние вещи смотрят свысока", – цитирует тренера RT.

Ташуев напомнил, что российские клубы провалились в минувшем сезоне в еврокубках – ни одна команда не вышла в плей-офф турниров.

"Посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие – в Белоруссии. А особой разницы нет. Да, в России чуть лучше подбор футболистов, освещение в СМИ, стадионы, но не намного", – сказал тренер.

Чемпионат Белоруссии является единственным турниром в Европе, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Некоторые российские специалисты ранее снисходительно или иронично отзывались об уровне белорусского футбола, права на показ которого из-за кризиса приобрел телеканал "Матч ТВ".

В частности, высказался почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков: "Это какая-то порнография, чушь: ни зрителей, ни мастерства – ничего нет. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду".

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Министр указал, что "нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь".