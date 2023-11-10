CAS вынесет решение по делу Валиевой в январе 2024 года

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) заявила, что вынесет решение по делу фигуристки РФ Камилы Валиевой в январе следующего года. Об этом сообщается на сайте суда.

Слушания длились с 26 по 28 сентября и с 9 по 10 ноября.

Спортсменка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Фигуристка потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года.

Ранее стало известно, что слушания в Спортивном арбитражном суде по делу Валиевой отложены до 9–10 ноября. После завершения процедуры по предоставлению доказательств комиссия выслушает итоговое представление сторон, а также обсудит и подготовит решение суда.

Эксперт оценил решение РУСАДА по делу Валиевой