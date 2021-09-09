Япония не будет проводить клубный чемпионат мира по футболу из-за COVID-19

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Япония не будет проводить клубный чемпионат мира по футболу в декабре 2021 года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Японской футбольной ассоциации (JFA).

JFA договорилась с Международной федерацией футбола об отказе от турнира. FIFA объявит новое место проведения соревнований дополнительно.

Ранее из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Гран-при Японии чемпионата "Формулы-1". Соревнования должны были пройти 8–10 октября. В прошлом году японский этап "Формулы-1" также был отменен.

Кроме того, из-за COVID-19 на октябрь 2022 года перенесли чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске. Турнир пройдет на базе ледового дворца "Байкал".