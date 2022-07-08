Клубы НХЛ на драфте 2022 года выбрали 23 российских игроков

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На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года были выбраны 23 российских игрока, передает ТАСС.

Первый раунд драфта состоялся в ночь с четверга на пятницу по московскому времени. Первым из россиян был выбран защитник Павел Минтюков – он стал десятым под общим номером и может выступать за "Анахайм".

Кроме того, под 20-м номером ушел форвард Иван Мирошниченко. Его на драфте выбрал "Вашингтон". 24-м в общем списке задрафтованных игроков ушел нападающий Данила Юров ("Миннесота").

В 2021 году клубы НХЛ выбрали 29 российских игроков, что является рекордным показателем. В 2022 году на драфт были допущены хоккеисты, которые родились в период между 1 января 2002 года и 15 сентября 2004 года.

В конце июня "Колорадо" с российским хоккеистом Ничушкиным в составе стал обладателем Кубка Стэнли, который разыгрывают в плей-офф Национальной хоккейной лиги.