Международная федерация каноэ передала РФ выигранное Петровым золото чемпионата мира

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Международная федерация каноэ (ICF) передала России золотую медаль чемпионата мира – 2024, завоеванную россиянином Захаром Петровым. Об этом рассказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

С 7 по 8 ноября в турецкой Анталье пройдет выборный конгресс ICF.

"Перед началом конгресса представители международной федерации передали мне золотую медаль, которую выиграл Захар Петров в конце августа на чемпионате мира в Самарканде", – приводит ТАСС слова Исхаковой.

Она отметила, что в России награду в торжественной обстановке вручат владельцу.

Ранее ICF вернула золотую медаль чемпионата мира в Узбекистане Петрову после удовлетворения апелляции от ВФГБК. Во время соревнования его каноэ первым пересекло финишную линию, однако перед этим лодка перевернулась, а сам спортсмен выпал из нее.

Между тем во время Олимпийских игр в Париже Петров дважды занял четвертое место. Сначала в паре с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 метров – их результат составил 1 минуту 41,27 секунды. Затем в личных соревнованиях на 1 000 метров, преодолев дистанцию за 3 минуты 45,28 секунды.