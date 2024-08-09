09 августа, 15:40Спорт
Каноист Петров стал четвертым на Олимпиаде на дистанции 1 000 метров
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Каноист из РФ Захар Петров стал четвертым в одиночном заезде на 1 000 метров в рамках Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.
Он преодолел дистанцию за 3 минуты 45,28 секунды.
В первом одиночном заезде Петров был вторым среди лучших. Тогда его результат составил 3 минуты 49,86 секунды.
При этом в туре каноэ-двоек на дистанции 500 метров российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место. Их результат – 1 минута 41,27 секунды. Золото завоевали китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.39,48).
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