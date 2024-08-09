Каноист Петров стал четвертым на Олимпиаде на дистанции 1 000 метров

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Каноист из РФ Захар Петров стал четвертым в одиночном заезде на 1 000 метров в рамках Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

Он преодолел дистанцию за 3 минуты 45,28 секунды.

В первом одиночном заезде Петров был вторым среди лучших. Тогда его результат составил 3 минуты 49,86 секунды.

При этом в туре каноэ-двоек на дистанции 500 метров российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место. Их результат – 1 минута 41,27 секунды. Золото завоевали китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.39,48).

