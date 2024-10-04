Российскому каноисту Захару Петрову вернули золотую медаль чемпионата мира

Фото: ТАСС/ZUMA/Oscar J Barroso

Международная федерация каноэ (ICF) вернула золотую медаль чемпионата мира в Узбекистане российскому каноисту Захару Петрову после удовлетворения апелляции от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК). Об этом рассказала секретарь ВФГБК Елена Исхакова в беседе с РИА Новости.

Первого места в итоговом протоколе финального заезда на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде Петрова лишили в конце августа. Во время соревнования его каноэ первым пересекло финишную линию, однако перед этим лодка перевернулась, а сам спортсмен выпал из нее.

По словам Исхаковой, решение ICF предполагает двух победителей.

Во время Олимпийских игр в Париже Петров дважды занял четвертое место. Сначала в паре с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 метров – их результат составил 1 минуту 41,27 секунды. Затем в личных соревнованиях на 1 000 метров, преодолев дистанцию за 3 минуты 45,28 секунды.

Петров является трехкратным чемпионом мира среди юниоров и имеет несколько медалей, завоеванных на чемпионатах Кубка мира. Олимпийские игры в Париже стали первыми в его карьере.

