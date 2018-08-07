Усманов подтвердил продажу своей доли в "Арсенале"

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Российский предприниматель Алишер Усманов подтвердил намерение продать свою долю в английском футбольном клубе "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена.

"Я принял решение продать мои акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира", – цитирует Усманова ТАСС. Предприниматель пожелал "больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны".

Ранее американский бизнесмен Стэн Кронке, владелец 67 процентов акций "Арсенала", официально предложил другим акционерам, включая Усманова, выкупить у них оставшуюся долю акций клуба.

В 2007 году Кронке приобрел 9,9 процента акций "Арсенала". К июню следующего года американский предприниматель владел уже 29,9 процента акций, а еще через три года выкупил мажоритарный пакет.

Усманов приобрел акции британского футбольного клуба также в 2007 году. Однако в феврале 2016 года экс-партнер Усманова продал ему свою долю в "Арсенале", после чего российский бизнесмен стал обладателем 30,05 процента акций клуба.