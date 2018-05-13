Алишера Усманова назвали одним из богатейших жителей Великобритании

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Российский бизнесмен Алишер Усманов попал в перечень самых богатых жителей Великобритании. Он занял восьмую строчку в ежегодном рейтинге британской газеты Times.

Издание оценило состояние российского бизнесмена по итогам 2017 в 10,566 миллиарда фунтов стерлингов. По сравнению с 2016 годом, оно сократилось на 1,235 миллиарда фунтов. Ранее Усманов занимал пятую строчку рейтинга.

Самым богатым человеком в стране, по мнению издания, является британский миллиардер Джим Ратклифф. Оно основал нефтехимическую компанию Ineos. Состояние предпринимателя оценивают в 21,05 миллиарда фунтов. За ним следуют индийские бизнесмены Шри и Гопи Хиндуя. А замыкает тройку бизнесмен советского происхождения Леонид (Леонард) Блаватник, состояние которого оценивается в 15,259 миллиарда фунтов, передают "Аргументы недели".

В перечень также вошел Роман Абрамович. Как и в 2016-м году он расположился на 13-й строчку рейтинга. Размер его активов составил 9,333 миллиарда фунтов.

Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон", и долю в Mail.Ru Group. Ему также принадлежат 30 процентов британского футбольного клуба "Арсенал".