FIFA запросит информацию по делу о коррупции в связи с проведением ЧМ в России и Катаре

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FIFA планирует запросить информацию у министерства юстиции США по поводу обвинения в коррупции в отношении России и Катара, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, Россия и Катар организовали подкуп нескольких функционеров футбольной федерации. Таким образом, они получили возможность проведения мировых первенств на своей территории в 2018 и 2022 годах.

"После последних обвинений FIFA попросит министерство предоставить дополнительную информацию по этим делам", – сообщили в организации.

Кроме того, в федерации заявили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами, которые проводят следствие. FIFA поддерживает все расследования, касающиеся нарушений закона в отношении организации футбольных турниров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг все обвинения, предъявленные Минюстом США. Он отметил, что Россия абсолютно законно получила право на проведение у себя чемпионата мира в 2018 году.