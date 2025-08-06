Георгий Карпов: в Москве есть все возможности для занятий спортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве есть вся необходимая инфраструктура для занятий спортом. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка России по бадминтону Георгий Карпов.

"Спорт развивается, строится современная инфраструктура, способствующая профессиональному и обычному массовому спорту. Отмечу особенно одну новую площадку в "Лужниках", она, наверное, самая популярная сейчас – там все очень круто, современно", – сказал он.

Спортсмен также обратил внимание, что в настоящее время людям проще и удобнее отслеживать информацию и записываться на услуги и тренировки.

В столичных массовых спортивных фестивалях и мероприятиях каждый год принимают участие около 2 миллионов участников, а к 2030 году ожидается рост этой цифры до 4 миллионов.

Ранее в Южном Бутове за счет бюджетных средств возвели масштабный спортивный комплекс (СК) "Максимум". Он стал первым районным объектом с ледовым полем и бассейном, который построили по программе "Спорт Москвы" на юго-западе города. Объект находится на Остафьевской улице, его общая площадь составляет 8 750 квадратных метров.

Помимо этого, Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о строительстве крытого всесезонного серфинг-центра. Объект должен появиться на территории "СберСити" – нового квартала в Рублево-Архангельском на западе Москвы. Общая площадь центра составит 30 тысяч квадратных метров. Окончание работ запланировано на 2028 год.

