04 декабря, 14:19

Спорт

Лыжница Сорина с кровью на лице финишировала в гонке на Кубке России

Фото: ТАСС/Zuma/Maxim Thore

Российская лыжница Татьяна Сорина завершила гонку в Тюмени с кровью на лице.

Инцидент произошел в четверг, 4 декабря, во время женского забега на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России. Соперница попала Сориной палкой по лбу, в результате чего у последней пошла кровь.

"Я сидела близко за (Евгенией. – прим. ред.) Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко", – рассказала Сорина в интервью "Матч ТВ".

Лыжница также сообщила, что в этот день чувствовала себя плохо.

Выиграла забег российская лыжница Алина Пеклецова. Сорина, в свою очередь, финишировала 12-й по счету. Она отстала от лидера более чем на минуту.

Ранее лыжник Александр Бакуров пропустил гонку с раздельного старта на 15 километров классическим стилем, которая прошла 30 ноября в рамках первого этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область) из-за сильного ушиба мягких тканей.

Травма была выявлена после инцидента с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, который занял последнее место в полуфинальном забеге из-за падения во время борьбы с Бакуровым и не смог пробиться в финал.

После финиша Большунов подъехал к сопернику и толкнул его в спину. В результате Бакуров, который стоял возле рекламного баннера, упал. Покидая трассу, спортсмен хромал и держался за ногу.

Большунов был дисквалифицирован с гонки, состоявшейся 29 ноября. Затем трехкратный олимпийский чемпион принес свои извинения за случившееся.

Российских лыжников допустили на международные соревнования

