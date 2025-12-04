04 декабря, 14:19Спорт
Лыжница Сорина с кровью на лице финишировала в гонке на Кубке России
Фото: ТАСС/Zuma/Maxim Thore
Российская лыжница Татьяна Сорина завершила гонку в Тюмени с кровью на лице.
Инцидент произошел в четверг, 4 декабря, во время женского забега на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России. Соперница попала Сориной палкой по лбу, в результате чего у последней пошла кровь.
"Я сидела близко за (Евгенией. – прим. ред.) Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко", – рассказала Сорина в интервью "Матч ТВ".
Лыжница также сообщила, что в этот день чувствовала себя плохо.
Выиграла забег российская лыжница Алина Пеклецова. Сорина, в свою очередь, финишировала 12-й по счету. Она отстала от лидера более чем на минуту.
Ранее лыжник Александр Бакуров пропустил гонку с раздельного старта на 15 километров классическим стилем, которая прошла 30 ноября в рамках первого этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область) из-за сильного ушиба мягких тканей.
Травма была выявлена после инцидента с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, который занял последнее место в полуфинальном забеге из-за падения во время борьбы с Бакуровым и не смог пробиться в финал.
После финиша Большунов подъехал к сопернику и толкнул его в спину. В результате Бакуров, который стоял возле рекламного баннера, упал. Покидая трассу, спортсмен хромал и держался за ногу.
Большунов был дисквалифицирован с гонки, состоявшейся 29 ноября. Затем трехкратный олимпийский чемпион принес свои извинения за случившееся.
