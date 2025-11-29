Лыжник Бакуров пропустит следующую гонку на этапе Кубка России

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Лыжник Александр Бакуров пропустит гонку с раздельного старта на 15 километров классическим стилем, которая пройдет 30 ноября в рамках первого этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область). Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Егор Сорин.

У Бакурова был выявлен сильный ушиб мягких тканей после инцидента с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, который занял последнее место в полуфинальном забеге из-за падения во время борьбы с Бакуровым. В результате спортсмен не смог пробиться с финал.

После финиша Большунов подъехал к сопернику и толкнул его в спину. В результате Бакуров, который стоял возле рекламного баннера, упал. Покидая трассу, спортсмен хромал и держался за ногу.

Большунов за такие действия был дисквалифицирован с гонки, состоявшейся 29 ноября. Однако, как сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, олимпийскому чемпиону не будет назначено дополнительное наказание, поэтому он сможет продолжить выступление на соревнованиях.

Однако представители команды Новосибирской области, за которую выступает Бакуров, направили протест после случившегося.

