Футболист Ямаль вновь пропустит матчи сборной Испании из-за травмы

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Вингер футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль из-за травмы пропустит матчи сборной Испании, которые пройдут в ноябре в рамках отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Медицинская служба RFEF была удивлена, что утром в понедельник, 10 ноября, футболисту сделали инвазивную радиочастотную процедуру для лечения травмы в области лобка. При этом врачей сборной Испании не уведомили об этом, хотя в тот день начались тренировочные сборы у национальной команды.

Детали травмы и ход восстановления спортсмена медперсоналу сборной Испании удалось узнать лишь вечером 10-го числа из отчета, где было также указано, что врачи рекомендуют игроку отдохнуть в течение 7–10 дней. Именно поэтому RFEF приняла решение отстранить Ямаля от тренировочных сборов.

15 ноября испанская команда должна сыграть в гостях против сборной Грузии, а 18-го числа – на своем поле с турецкими футболистами.

Месяц назад "Барселона" уведомила о травме Ямаля. Однако тогда игрок успел сыграть в отборочном матче к чемпионату мира против команды Турции. Встреча завершилась со счетом 6:0. Футболист сделал две результативные передачи.

Из-за травмы Ямаль пропустил четыре игры "Барселоны", вернувшись к тренировкам лишь в конце сентября. Спустя время спортсмен вновь получил повреждение, пропустив матч чемпионата Испании с "Севильей" и две встречи в квалификации на мировое первенство, в которых сборная Испания одержала победу над Грузией и Болгарией.

В конце прошлого года в швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка отбора на ЧМ-2026, в рамках которой 54 команды узнали своих соперников. Сборная России на чемпионате выступать не будет. Всего в турнире примут участие 16 сборных из Европы.

По итогам четырех туров сборная Испании с 12 очками лидирует в турнирной таблице отборочного раунда на чемпионат мира. На втором месте находится турецкая команда с 9 очками, на третьем – Грузия с 3 очками, а на четвертом – Болгария с 0 очков.