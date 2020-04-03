Второй тест на коронавирус у тренера Родионенко показал отрицательный результат

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Результаты второго теста на коронавирус у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко оказались отрицательными. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего тренера сборной Валентину Родионенко.

"Да, не подтвердилось. Вообще мы можем делать еще и третий тест, и четвертый – сколько нужно. Потому что сразу сказали – не было никаких признаков: ни температуры, ни насморка, ни утяжеленного дыхания, ни слабости", – заявила Родионенко.

Накануне сообщалось, что у Андрея Родионенко на базе в Новогорске диагностировали коронавирус. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отмечала, что вирус также был обнаружен у ребенка 2001 года рождения.

Ранее коронавирус обнаружили у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Он изолировался в своем личном кабинете, где проводит дистанционные консультации.

В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.

