Главный тренер сборной РФ по спортивной гимнастике заразился COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Коронавирус COVID-19 диагностировали у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного из членов команды. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, болезнь выявили на базе в Новогорске. Здесь размещалась команда по спортивной гимнастике и синхронному плаванию.

"Последние три месяца девочки [сборная по художественной гимнастике] никуда не выезжали – ни по регионам, ни за рубеж, они постоянно были под присмотром врачей. Я объяснила это, и нам пошли навстречу, дав возможность оставаться и работать в Новогорске, но вдруг к нам прислали еще и спортивную гимнастику – они два раза выезжали на тренировки на "Круглое" – и синхронное плавание. Без исследований они начали там жить", – заявила специалист.

Винер-Усманова заявила, что впоследствии коронавирус нашли у ребенка 2001 года рождения и у тренера.

Президент Федерации художественной гимнастики подчеркнула, что ее спортсменки продолжат оставаться в изоляции на базе в Новогорске. Здание, в котором размещены гимнастки, обособлено, никто его не покидает.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.

