Главный тренер сборной РФ по спортивной гимнастике заразился COVID-19

17:54
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Коронавирус COVID-19 диагностировали у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного из членов команды. Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, болезнь выявили на базе в Новогорске. Здесь размещалась команда по спортивной гимнастике и синхронному плаванию.
"Последние три месяца девочки [сборная по художественной гимнастике] никуда не выезжали – ни по регионам, ни за рубеж, они постоянно были под присмотром врачей. Я объяснила это, и нам пошли навстречу, дав возможность оставаться и работать в Новогорске, но вдруг к нам прислали еще и спортивную гимнастику – они два раза выезжали на тренировки на "Круглое" – и синхронное плавание. Без исследований они начали там жить", – заявила специалист.
Винер-Усманова заявила, что впоследствии коронавирус нашли у ребенка 2001 года рождения и у тренера.
Президент Федерации художественной гимнастики подчеркнула, что ее спортсменки продолжат оставаться в изоляции на базе в Новогорске. Здание, в котором размещены гимнастки, обособлено, никто его не покидает.
В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: