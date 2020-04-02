На спортивной базе в Новогорске выявлен случай заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На учебно-тренировочной базе "Новогорск" один из спортсменов, проходивший сборы, заразился коронавирусом, сообщил ТАСС глава тренировочной базы Николай Доморацкий.

"Это один спортсмен (у которого выявлен коронавирус). Все, сборы закрыты", – отметил Доморацкий.

Ранее коронавирус выявили у тренера сборной России по боксу Антона Кадушина. В федерации уточнили, что у тренера легкая форма заболевания и он находится на домашней самоизоляции после возвращения из Лондона.

В Москве разработали мобильное приложение "Социальный мониторинг" для пациентов с коронавирусом. Оно позволит следить за местонахождением самоизолированных граждан.

Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом предоставить фотографию.

За последние сутки в 29 регионах России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве – 595.

Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Всего выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением в России остаются 215,5 тысячи человек.