Тренер сборной России по боксу заразился коронавирусом

Фото: соцсети

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря организации Умара Кремлева.

"По имеющейся информации, у него легкая форма заболевания, но он находится на домашней самоизоляции с первого дня после возвращения из Лондона", – сказал Кремлев, добавив, что в федерации контролируют ситуацию.

Кремлев уточнил, что к Кадушину каждый день приезжают врачи, немного поменяли курс лечения. Со слов самого тренера, сейчас ему легче. Федерация бокса России обещает помочь всем необходимым.

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу. Инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии.

Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции. В МОК заявили, что спортсмены и тренеры могли заразиться и в другом месте.

В Москве разработали мобильное приложение "Социальный мониторинг" для пациентов с коронавирусом. Оно позволит следить за местонахождением самоизолированных граждан.

Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом предоставить фотографию.

За последние сутки в 29 регионах России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве – 595.

Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Всего выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением в России остаются 215,5 тысячи человек.