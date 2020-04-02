Тренер сборной России по боксу заразился коронавирусом

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Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря организации Умара Кремлева.
"По имеющейся информации, у него легкая форма заболевания, но он находится на домашней самоизоляции с первого дня после возвращения из Лондона", – сказал Кремлев, добавив, что в федерации контролируют ситуацию.
Кремлев уточнил, что к Кадушину каждый день приезжают врачи, немного поменяли курс лечения. Со слов самого тренера, сейчас ему легче. Федерация бокса России обещает помочь всем необходимым.
16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу. Инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии.
Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции. В МОК заявили, что спортсмены и тренеры могли заразиться и в другом месте.
В Москве разработали мобильное приложение "Социальный мониторинг" для пациентов с коронавирусом. Оно позволит следить за местонахождением самоизолированных граждан.
Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом предоставить фотографию.
За последние сутки в 29 регионах России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве – 595.
Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Всего выписаны из больниц 235 человек.
Под наблюдением в России остаются 215,5 тысячи человек.
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