ФИФА изменила матч открытия ЧМ-2022 по футболу

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Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в календарь проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба организации.
Главная корректировка касается матча открытия 21 ноября. В нем сыграют сборные Сенегала и Нидерландов, попавшие в группу А. Встреча состоится в 13:00 (время московское) на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе.
По первой версии расписания, турнир открывали сборные Катара и Эквадора. Впоследствии эта игра была перенесена на 19:00 того же дня.
Сборные-хозяева турниров традиционно проводят матч открытия первенства. Предыдущее исключение из этого правила произошло в 2002 году. ЧМ разыгрывали в Японии и Южной Корее, однако в первом матче встретились сборные Франции и Сенегала.
Сборная России пропустит ЧМ-2022 в связи с отстранением от всех действующих турниров. Вместо отечественной команды в финал отборочного турнира вышла Польша, которая обыграла национальную команду Швеции.
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