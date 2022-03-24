В Госдуме оценили шансы России на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Формально Россия имеет право подавать заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах. Об этом "Газете.ру" рассказал председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Он подчеркнул, что у РФ богатый опыт проведения соревнований. По его словам, все мероприятия проходят в стране на высоком уровне.
"Мы успешно провели Олимпиаду, Евро, чемпионат мира по футболу. Может, шансы невелики, но они есть. Посмотрим, может, все изменится к лучшему", – поделился Свищев.
Он добавил, что УЕФА может не принять заявку России лишь при наличии необходимых оснований.
"Российский футбольный союз прошел большую школу подготовки документов. Они знают, как эти заявки подавать. Если там приняли такое решение, значит, они знают, что делают", – отметил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту.
Свищев подчеркнул, что в настоящее время от международных спортивных организаций поступает множество претензий, которые не имеют отношения к спортивному принципу. Он также отметил, что России не нужна самоизоляция.
Ранее Международная федерация плавания объявила о переносе чемпионата мира 2022 года по плаванию на короткой воде из Казани. Изначально мировое первенство в Казани должно было пройти с 17 по 22 декабря 2022 года. Также Международная федерация плавания отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который должен пройти в Будапеште с 18 июня по 3 июля.
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