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Спорт

01 июня, 23:38

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Футбольная сборная России сыграла вничью с командой Польши в товарищеском матче.

Игра прошла на стадионе "Мейски" в польском Вроцлаве. Матч завершился со счетом 1:1.

Счет во встрече на 4-й минуте открыл футболист сборной Польши Якуб Шверчок. Ответный мяч за российскую команду забил Вячеслав Караваев. Футболист отличился на 20-й минуте.

Кроме того, предупреждения во время встречи получили Андрей Семенов и Федор Кудряшов.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 5 июня. Соперниками россиян станет команда Болгарии. Перед игрой российский гимн исполнит Филипп Киркоров.

Начало встречи запланировано на 18:00. Для сборной России этот матч станет последним перед чемпионатом Европы.

Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.

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