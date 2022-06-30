Прощание с Пьером Нарциссом. Прямой эфир

11:30
Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет в ходе операции на почках. Артист был хорошо известен российской публике благодаря проекту "Фабрика звезд – 2" и хиту "Шоколадный заяц".
Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале о знакомстве с певцом, назвала его талантливым и ярким музыкантом, а еще поделилась, что однажды Пьер Нарцисс написал для нее песню "Мария".
Бывшая супруга Валерия Калачева опубликовала пост в соцсетях, поблагодарив покойного за время, проведенное вместе. Также в соцсетях теплые слова написала и дочь музыканта Каролина-Кристель Калачева, сказав, что ее отец – человек, которого она будет ставить себе и другим в пример всю жизнь.
Финалист проекта "Фабрика звезд", музыкант Михаил Гребенщиков, делясь с журналистами воспоминаниями о друге, поделился, что Пьер Нарцисс называл его братом. Дружба между музыкантами продолжалась двадцать лет. Внезапная кончина Пьера Нарцисса стала большим потрясением для Гребенщикова.
Солист группы "Корни" Александр Бердников, комментируя утрату журналистам, назвал Пьера Нарцисса очень хорошим человеком и передал слова соболезнования его бывшей жене и дочери.
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