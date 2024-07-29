РБК: комик Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

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Юморист Гарик Харламов назначен креативным продюсером Comedy Club. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Теперь комик будет заниматься подготовкой выпусков проекта, в том числе организовывать работу сценаристов, отслеживать содержание номеров, а также определять актуальную повестку дня. При этом, как уточнил сам Харламов, он будет и дальше выходить на сцену Comedy Club в качестве юмориста и ведущего.

"Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход", – объяснил он.

Ранее телеканал ТНТ прекратил работу над юмористическим проектом "Импровизация". В пресс-службе объяснили, что в эфире проект показывал доли гораздо ниже средних и пользовался у ТВ-аудитории меньшей популярностью, чем в Сети. При этом телеканал пообещал на смену "Импровизации" сделать несколько новых проектов.

